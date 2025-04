Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro na BR 533

O acidente ocorreu na pista sentido Águas Lindas (GO) - (crédito: CBMDF)

Um carro e uma moto colidiram na DF 533, em Brazlândia, na tarde desta segunda-feira (14/4). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o piloto da motocicleta, um homem de 34 anos, sofreu traumatismo craniano e ferimentos graves. Os militares realizaram o protocolo de trauma no local e transportaram a vítima, inconsciente, para o Hospital Regional de Brazlândia (HRBZ).

Os ocupantes do carro envolvido na colisão não se feriram e, por isso, não precisaram de atendimento médico, de acordo com o CBMDF.

O acidente ocorreu próximo ao Posto de Saúde "Padre Lúcio", na rodovia em sentido a Águas Lindas (GO).

