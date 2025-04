Homem é preso por tentar matar companheira em Brazlândia

Um homem foi preso por tentativa de feminicídio, após agredir sua companheira durante toda a madrugada e tentar atacá-la com um caco de vidro em um matagal.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os militares foram chamados no início da tarde desta segunda-feira (14/4), na Quadra 55, Vila São José, em Brazlândia, para atender uma ocorrência de violência doméstica. Os policiais localizaram a vítima após ouvirem seus gritos, no matagal, de que o agressor iria matá-la.

Durante a tentativa de imobilizar o homem, um dos policiais teve a mão cortada com caco de vidro e fraturada pelo sujeito.

Além da vítima, uma amiga dela também foi ferida durante o incidente. A mulher teria fugido da residência com a filha da vítima, uma criança de 5 anos, e acionado a PMDF.

O homem foi levado para a 18ª Delegacia de Polícia e autuado nos crimes de lesão corporal, injúria e tentativa de feminicídio, enquadrado na Lei Maria da Penha.

No sistema, foi verificado que o agressor possuía um mandado de prisão em aberto na cidade de Imperatriz, no Maranhão e diversas passagens pela polícia, inclusive pelo homicídio de um policial militar no Pará. O sujeito também possuía histórico de furto qualificado, tráfico de drogas, porte de arma, fuga da Papuda e apreensão com 38 bananas de dinamite.