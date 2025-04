Polícia prende homem que aplicou R$ 330 mil em golpe do falso financiamento

PCDF realiza operação para prender grupo que aplicava o golpe do falso financiamento - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu uma pessoa e cumpriu três mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de aplicar o golpe do falso financiamento, causando prejuízo de R$ 300 mil a cinco vítimas nos últimos cinco meses. A operação ocorreu na manhã desta terça-feira (15/4), em Águas Claras, Taguatinga e Riacho Fundo II. Os mandados foram expedidos pelo Juízo das Garantias da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia.

Um homem, de 32 anos, identificado como sócio-administrador da empresa de fachada, foi preso preventivamente e indiciado como incurso nas sanções previstas para o crime de fraude eletrônica. As investigações continuam a fim de colher novos elementos de prova, no que diz respeito à identificação de outros coautores e à materialização do crime de associação criminosa.

O Golpe

Segundo a polícia, o grupo utilizava uma empresa de fachada para entrar em contato com pessoas que possuem dívidas oriundas de crédito consignado. Dessa forma, os criminosos convenciam as vítimas a contrair um novo empréstimo com uma instituição financeira legítima.

Utilizando o pretexto de conseguir um desconto de 20% na dívida original e quitar o empréstimo, mediante a transferência da quantia referente ao novo empréstimo para a empresa de fachada. Porém, após a transferência, os criminosos não atendem mais as ligações das vítimas, deixando-as com mais uma dívida contraída.