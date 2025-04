Motociclista morre em acidente no Noroeste; motorista envolvido fugiu

Um homem morreu após bater contra um veículo em frente ao Parque Burle Marx, no Noroeste. Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o condutor envolvido no acidente, ainda não foi identificado e fugiu sem prestar socorro. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (15/4). A perícia da Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada.

Trata-se da terceira morte de motociclista nos últimos três dias no DF. No último domingo (13), um motociclista de 46 anos morreu em um acidente, cuja dinâmica ainda não foi elucidada, na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), próximo à entrada de Vicente Pires.

No sábado (12), um subtenente do CBMDF, identificado como Jefferson Rodrigues André de Melo, 51, morreu após sua moto envolver-se em um acidente com um veículo, nas proximidades da entrada do Guará I, sentido SIA.

Já nessa segunda (14), um motociclista de 34 anos ficou gravemente ferido após sua moto colidir contra um veículo na DF 533, em Brazlândia. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima sofreu traumatismo craniano e ferimentos graves, sendo transportado inconsciente para o Hospital Regional de Brazlândia (HRBz).