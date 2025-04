SLU realiza limpeza após operação de desocupação no Setor Noroeste

SLU faz limpeza em área do Noroeste após ação de desocupação - (crédito: Foto: Davi Cruz/CB/D.A Press)

Na manhã desta terça-feira (15/4), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) deu início à limpeza da área na quadra 707 do Setor Noroeste, em Brasília, após uma operação de desocupação coordenada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e pela Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap).

O supervisor do SLU, João Alves foi responsável pela limpeza e retirada de estruturas do local, incluindo o templo de reza dos indígenas. Segundo ele, a missão da equipe era apenas realizar a limpeza e manutenção da área, carregando a sujeira e deixando tudo limpo. “Viemos aqui apoiar a operação e trabalhar para que o local fique organizado e desobstruído”, disse ao Correio.

A ação, que contou com a presença do batalhão de choque da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Denfesoria Pública e SLU resultou em confrontos das autoridades de segurança com indígenas que ocupavam o local.

Operação

Em nota, a Terracap informou que a operação cumpre decisão da Justiça Federal, que autorizou providências para coibir novas ocupações irregulares na região e dar continuidade nas obras de infraestrutura do Setor Noroeste. Além disso, a pasta alega que o imóvel, localizado na quadra 707 do Noroeste, está desocupado.

Entretanto, lideranças indígenas contestam a ação, alegando a existência de uma liminar que impede a desapropriação da área. Durante a operação, houve confrontos entre policiais do batalhão de choque e indígenas, com uso de bombas e máquinas para derrubar estruturas.