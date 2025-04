Missa do sétimo dia do estudante Gabriel Gastal será nesta quinta (17)

Familiares e amigos de Gabriel Gastal Vasconcelos, de 18 anos, vão se reunir nesta quinta-feira (17/4), para a missa de sétimo dia em memória do jovem. A cerimônia está marcada para 18h, no Seminário Maior de Brasília – Nossa Senhora de Fátima, localizado na SHIS QI 17, área especial, no Lago Sul.

A homenagem é organizada pelos familiares, que convidam todas as pessoas que conviveram com Gabriel para este momento de despedida e lembrança. As pessoas que comparecerem são convidadas a participar com trajes de cor branca.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Acidente

Na noite da última sexta-feira (11), o jovem morreu após bater o carro, um BMW M2 Coupé, em uma árvore na altura da SMDB do Lago Sul. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima, que conduzia o veículo, faleceu no local do acidente. O passageiro do veículo, amigo de Gabriel Gastal, foi transferido para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) com possível traumatismo cranioencefálico (TCE) e várias escoriações na perna.

A Polícia Militar (PMDF) informou que uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) trafegava pela via quando viu o acidente. No local, notaram que um veículo havia saído da pista e colidido lateralmente com uma árvore no canteiro lateral, no lado correspondente ao condutor.