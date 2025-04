Policial civil é assaltado à mão armada na entrada do Taguaparque

Na última segunda-feira (14/4), um policial civil foi vítima de um assalto à mão armada na entrada principal do Taguaparque. Nos vídeos das câmeras de segurança do local, é possível ver o carro da vítima — uma Hilux prata — estacionado em frente a um bar, quando, às 14h24, um Fiat Uno preto se aproxima. Três indivíduos descem do veículo e roubam a caminhonete.

Ao Correio, a vítima, que preferiu não se identificar, relata que estava com o carro estacionado quando os homens, que já o seguiam momentos antes, se aproximaram e anunciaram o assalto. Segundo ele, os criminosos estavam armados e chegaram a tentar disparar, mas a arma falhou. Após o roubo, os suspeitos fugiram do local.

A filha do policial, que também não quis se identificar, afirmou que o pai está muito abalado com o ocorrido, mas não sofreu ferimentos. Ela contou que a família mora na região há mais de 20 anos e nunca havia passado por situação semelhante. “Sempre foi uma rua muito tranquila de morar. Todos conhecem o meu pai na região, e agora estamos com medo e evitando sair na rua”, desabafou.

Em nota, a Polícia Militar contou que o crime ocorreu atrás do Taguaparque na Chácara 158, de onde foram acionados às 14h27. Até o momento, nem o carro nem os suspeitos foram localizados pela instituição.

