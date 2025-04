Templo da Boa Vontade promove "Semana Santa Jesus Vive"; veja programação

Para marcar o feriado da Semana Santa, o Templo da Boa Vontade (TBV) preparou uma programação especial voltada à reflexão e à espiritualidade ecumênica: a Semana Santa Jesus Vive!. O evento ocorre entre esta terça-feira (15/4) e segunda-feira (21/4) com uma programação especial.

O público poderá participar das preces ecumênicas, meditação e apresentações musicais para celebrar a ressurreição de Jesus. Veja a programação completa abaixo:

15/4 (terça-feira), às 18h: Hora do Ângelus — Hora da Ave, Maria!, momento de grande elevação espiritual, em que todos têm a oportunidade de saudar e homenagear Maria Santíssima. | Às 19h: Reunião Ecumênica de Meditação com Jesus na Sala Egípcia do TBV. | Às 20h: Corrente Ecumênica de Oração (on-line).

16/4 (quarta-feira), às 18h: Hora do Ângelus — Hora da Ave, Maria!, momento de grande elevação espiritual, em que todos têm a oportunidade de saudar e homenagear Maria Santíssima. Às 20h: Estudo ecumênico da Bíblia Sagrada (on-line).

17/4 (quinta-feira), às 18h: Hora do Ângelus — Hora da Ave, Maria! (com imposição de mãos individual), momento de grande elevação espiritual, em que todos têm a oportunidade de saudar e homenagear Maria Santíssima. | Às 19h: Reunião Ecumênica de Meditação com Jesus na Sala Egípcia do TBV.

18/4 (sexta-feira), às 18h: Hora do Ângelus — Hora da Ave, Maria! (com imposição de mãos individual), momento de grande elevação espiritual, em que todos têm a oportunidade de saudar e homenagear Maria Santíssima. | Às 20h: Auto de Páscoa “A Paixão da Humanidade por Jesus — O Musical” (transmissão pelo canal da Boa Vontade TV no YouTube).

Lançamento do livro “Jesus e as Sete Igrejas da Ásia — Tiatira”, em homenagem à vitória do Cristo sobre a morte, reafirmando a Eternidade da Vida e trazendo à tona a mais importante mensagem da atualidade: a Volta Triunfal de Jesus ao Planeta Terra!

19/4 (sábado), às 16h: Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, com o tema “Ressurreição e renovação permanente em Jesus”; com imposição de mãos individual. | Às 18h: Hora do Ângelus — Hora da Ave, Maria!, momento de grande elevação espiritual, em que todos têm a oportunidade de saudar e homenagear Maria Santíssima.

20/4 (domingo), às 9h45: Encontro Ecumênico de Páscoa — Jesus Vive!, com mensagem fraterna de Paiva Netto e Musical especial de Páscoa.

21/4 (segunda-feira), às 18h: Hora do Ângelus — Hora da Ave, Maria!, momento de grande elevação espiritual, em que todos têm a oportunidade de saudar e homenagear Maria Santíssima. | Às 18h30: Apresentação Musical: Trio Vox Dei (Música Legionária: Ave, Maria!, dedicada ao Povo do Distrito Federal).

Além da programação ecumênica, os visitantes poderão explorar a mística do Cristal Sagrado, meditar na Sala Egípcia e apreciar a exposição gratuita “Cores do Mundo”, na Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, em celebração aos 65 anos de Brasília (de 16 a 30 de abril).

Ala dos Estudantes aberta no feriado:

Para quem precisa se dedicar aos estudos durante o feriado, a Ala dos Estudantes no ParlaMundi da LBV estará aberta diariamente, das 8h às 19h45.

Serviço:

Evento: Semana Santa Jesus Vive!

Data: 15 a 20 de abril de 2025

Local: Templo da Boa Vontade (TBV)

Endereço: SGAS 915, Lotes 75/76 – Asa Sul –Brasília/DF

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

Informações: (61) 3114-1070

Redes Sociais: @templodaboavontadetbv