Homem é esfaqueado na Fercal na noite desta quarta-feira (9/4)

Um homem de 22 anos foi esfaqueado na noite de quarta-feira (9/4), por volta das 18h, na comunidade Bananal, na região da Fercal. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima apresentava cortes na face na cabeça e no lado esquerdo do pescoço e estava consciente e orientada quando foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Sobradinho.

Segundo a Polícia Militar, não há informações sobre o motivo do crime. Quando os policiais chegaram ao local, tanto a vítima quanto o autor já não estavam mais presentes. A corporação realizou patrulhamento com base nas características repassadas, mas o suspeito ainda não foi localizado.