As comemorações dos 65 anos de Brasília começam amanhã com uma grande festa. O aniversário mostra a pluralidade cultural da capital, que mistura origens, sotaques e histórias vindas de todas as partes do país. Ser brasiliense é carregar essa identidade múltipla e celebrar uma cidade que se reinventa a cada geração.

Com o tema "O melhor tempo é agora", o Governo do Distrito Federal (GDF) preparou uma programação que reúne shows musicais, atrações culturais e ações voltadas para toda a família. De amanhã a segunda, moradores e turistas poderão aproveitar apresentações gratuitas na Esplanada dos Ministérios. O local vai se transformar em um grande centro de entretenimento com megapalco, telões, passarela, camarotes, espaço kids, área pet friendly, praça de alimentação, roda-gigante e até tirolesa.

A movimentação na Esplanada já chama atenção até de quem não é da cidade. A estudante Valentina de Oliveira, 13, de Teresina, está visitando a cidade com a família e ficou curiosa com a estrutura dos shows sendo construída. "Eu gosto muito de Alceu Valença, pernambucano como eu. Vamos passar o feriado aqui e espero conseguir aproveitar esse momento. Estou adorando Brasília", comenta. Sua mãe, a oficial de justiça Rebeca Carvalho, 45, completou: "Nós viemos conhecer Brasília e tivemos muita sorte de chegar em uma data especial, no aniversário da cidade".

Atrações

A festa começa com shows dos cantores Wesley Safadão e Léo Santana.

No domingo, as comemorações contarão com a presença de grandes nomes da música brasileira. O cantor Fagner sobe ao palco, seguido pelo projeto O Grande Encontro, que reúne Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. A cantora Mari Fernandez também está entre as atrações principais da noite.

Na segunda, data oficial do aniversário da cidade, a celebração continua com destaque para talentos locais. As bandas brasilienses de pagode Menos É Mais e BenzaDeus prometem agitar a plateia, ao lado da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, que aproveitará a ocasião para gravar um novo conteúdo audiovisual da carreira.

As gêmeas Carolina, comunicóloga, e Bárbara da Costa, pedagoga, ambas com 24 anos, estão empolgadas com o que vem por aí. "Eu gosto muito de sertanejo, então a programação de segunda, com o Zé Neto e Cristiano, me chama muita atenção. Queremos ir. A gente mora em Planaltina, que é bem longe, mas vai ser uma viagem que vai valer a pena. A gente se planeja para participar. Nós vamos juntas, em família. É bem melhor curtir em grupo", conta Carolina. Já Bárbara reforça a importância de eventos como este. "É muito importante comemorar o aniversário de Brasília dessa forma, trazendo os artistas para participarem da festa. Vejo que tem um investimento muito grande na cultura".

Além das atrações musicais, o evento terá apresentações culturais, áreas temáticas, momentos gastronômicos, com o festival Restaurant Week, e atividades voltadas ao público infantil, e área para os animais de estimação.

Para a professora de filosofia Isabella Lobo, 24, a democratização do acesso aos shows é um dos pontos altos. "Eu adorei saber que vai ter Léo Santana, uma atração que já veio algumas vezes aqui em Brasília, mas agora é uma oportunidade mais acessível, pois o show vai estar de graça. A minha irmã recomendou bastante ir. Estou me organizando, mas, se der tudo certo durante o feriadão, com certeza, vou estar lá. Com os amigos, a farra fica mais agitada, dá para ficar até mais tarde", disse.

Isabella também destacou outras atrações além da música: "Além dos shows, gostei das outras programações culturais, como o festival Restaurant Week e as apresentações no Teatro Nacional. Eu adoro ser brasiliense. A nossa história é muito interessante, e a nossa capital foi pensada para ser o que ela está sendo agora, bem atrativa, promovendo entretenimento e com bastante diversidade".

As estudantes Marianna Kueren e Livia Maciel, ambas com 19 anos, estavam na Esplanada quando perceberam a organização do palco. "Gostamos de pagode e sertanejo, uma coisa mais animada. Segunda parece o dia mais interessante", disse Marianna. "Eu já fui em um show do Léo Santana e pretendo ir de novo", garantiu Livia.

Para a professora de sociologia Mariana Moreno, 26, a diversidade de estilos musicais também agradou. "Me chamou atenção o show do Wesley Safadão e do Léo Santana, ritmo que eu mais gosto. Acredito que vão ser bons shows. Nos últimos anos, os aniversários de Brasília têm sido bem bacanas. Este ano deve dar continuidade ao que já estão conseguindo trazer para nós de cultura, como no ano passado, com o show do Alok", afirma.

Mariana também valorizou a infraestrutura oferecida. "Eu gosto de ir para os shows com a minha namorada e amigos. A iniciativa de deixar o transporte público de graça e reforçar as linhas de ônibus é super importante. Se vão oferecer cultura, têm que oferecer mobilidade também. Espero que isso se expanda cada vez mais para a população poder transitar mais pela cidade".

Vai de Graça

Para facilitar o acesso à Esplanada, o GDF vai oferecer transporte público gratuito durante todos os dias do evento, por meio do programa Vai de Graça. A Secretaria de Mobilidade vai reforçar as linhas de ônibus com horários estendidos até as 3h da manhã nos dias mais movimentados. As apresentações ocorrerão das 14h às 2h, e os ônibus circularão com mais viagens entre as regiões administrativas e o Plano Piloto.

O Metrô-DF também terá horários diferenciados. Hoje, na Sexta-Feira Santa, o serviço funcionará das 7h às 19h. Amanhã, o horário será das 5h30 até 2h da manhã. Já no domingo e na segunda-feira, o metrô funcionará das 9h às 2h, com embarque e desembarque permitido apenas na Estação Central. As demais estações estarão abertas somente para desembarque.

Policiamento e trânsito

A segurança será uma prioridade. A já conhecida Cidade da Segurança Pública, ação para redução da criminalidade no DF, será montada novamente na altura do Museu da República. O espaço contará com a presença da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Além disso, o trânsito sofrerá alterações. Até as 2h de 22 de abril, o Eixo Monumental estará fechado entre a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto e a via L4. A recomendação é que o público utilize o transporte público, mas quem preferir ir de carro poderá estacionar nos anexos dos ministérios, nos setores de Autarquias Norte e Sul, ou no estacionamento do Teatro Nacional, com acesso pela plataforma superior da Rodoviária.

Programação completa:

Sábado (19 de abril)

14h Abertura oficial - Solenidade institucional

14h Apresentação de Artista Local: Dhi Ribeiro

15h Inauguração da exposição fotográfica "Brasília Ontem e Hoje"

15h10 Eduardo e Monica

16h20 Willian e Marlon

17h30 Enzo e Rafael

18h40 Samuel Rocha

19h50 Heverton e Heverson

20h Os Melhores do Mundo (no Teatro Nacional)

21h Safadão

23h Leo Santana

01h Enceramento do show e início de dispersão

Domingo (20 de abril)

14h Abertura

14h Teatro infantil + Atividades recreativas

15h Rock Beats

16h10 Digão

17h20 Miguel Santos

18h30 Fagner

19h TJ Fernandes (no Teatro Nacional)

20h30 O Grande Encontro (Alceu Valença + Elba Ramalho + Geraldo Azevedo)

22h Mari Fernandez

23h50 Show de luzes com drones

01h Encerramento do show e início de dispersão

02h Encerramento

Segunda (21 de abril)

11h Celebração Gospel: Eli Soares

14h Abertura

14h Teatro infantil + Atividades recreativas

14h Adriana Samartini

14h30 Exibição de vídeos: A História de Brasília

15h10 Grupo BenzaDeus

15h50 Grupo Doze por Oito

17h30 Leon Correa

19h Menos é Mais

21h Bruno César e Rodrigo

22h Zé Neto & Cristiano

00h Espetáculo pirotécnico e encerramento oficial das celebrações

01h Encerramento do show e início de dispersão

Maratona Brasília

A Maratona Brasília 2025, com apoio do Correio Braziliense, faz parte do calendário oficial de comemorações pelo aniversário da capital e oferece percursos que vão de 3 km a 42 km, para corredores de todos os níveis, nos dias 20 e 21 de abril. Para quem busca um desafio maior, há duas opções: o Desafio BSB 65 Anos — com 21 km no domingo e 42 km na segunda-feira — e o Desafio JK, com 21 km em ambos os dias.

As inscrições já foram encerradas. Os participantes podem retirar os kits amanhã, das 10h às 18h, na loja Decathlon do Venâncio Shopping, na Asa Sul. Não haverá retirada hoje, devido ao feriado, nem nos dias das provas.

Para retirar o kit, próprio ou de terceiros, é necessário apresentar um documento com foto (original, digital ou cópia) e o comprovante de inscrição (impresso ou digital). Cada kit contém a camiseta oficial do evento, sacola esportiva, número de peito e brindes especiais.