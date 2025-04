Cine Brasília terá programação gratuita no feriadão da Semana Santa

O Cine Brasília terá uma programação especial devido o aniversário de Brasília, que completa 65 anos. As exibições começam no próximo sábado (19/4) e seguem até segunda-feira (21/4), com entrada gratuita para todas as sessões, por ordem de chegada.

A programação começa no sábado, às 10h, com a exibição do longa Manual do herói, de Fáuston da Silva - que será exibido novamente no domingo e na segunda-feira, às 10h e às 14h, respectivamente. Ainda no sábado, às 14h, será exibido O vazio do domingo à tarde, de Gustavo Galvão.

Em seguida, às 16h, ocorre a exibição de Capitão Astúcia, de Filipe Gontijo. Na sequência, às 18h, será a vez de A Câmara, de Cristiane Bernardes e Tiago de Aragão. Encerrando a noite, às 20h, o premiado Branco sai, preto fica, de Adirley Queirós, mergulha em um relato distópico sobre racismo e violência policial em Ceilândia.

No domingo (20), às 16h O último Cine Drive-in, de Iberê Carvalho, narra a reconexão entre pai e filho tendo como cenário o encerramento do último cinema drive-in em funcionamento no Brasil. Em seguida, será exibido Rodas de gigante, de Catarina Accioly e Somos tão Jovens, de Antonio Carlos da Fontoura, às 18h e 20h, respectivamente.

No último dia, segunda-feira (21), às 16h dois curtas se encontram na tela: Plano B, de Getsemane Silva e Vladimir Carvalho: Cinema e Memória. Na sequência, às 18h, Democracia em vertigem, de Catarina Accioly. E para encerrar a programação, às 20h20, o clássico Eduardo e Mônica, de René Sampaio.

A mostra Brasílias em Cena foi pensada para celebrar a produção cinematográfica, reunindo 13 filmes que têm como protagonista a capital em suas múltiplas facetas. Entre alguns dos temas está a poesia urbana, o ativismo político, a ficção heroica e o documentário histórico.

*Com informações da Agência Brasília

