Maratona Brasília 2025: entrega dos kits começa nesta quarta-feira (16/04)

A contagem regressiva para a Maratona de Brasília 2025 começou oficialmente, com a entrega dos kits para os corredores, a partir desta quarta-feira (16/4). Os participantes inscritos podem retirar o material até sábado (19), na loja Decathlon do Venâncio Shopping, na Asa Sul, das 10h às 18h. A distribuição acontece com estrutura adequada para evitar filas e aglomerações.

Para retirar o kit, ou o de terceiros, é preciso apresentar um documento com foto (original, digital ou cópia) e o comprovante de inscrição (impresso ou digital). Não haverá retirada na sexta-feira (18/04), devido ao feriado, nem no local da arena. Os kits são compostos pela camiseta oficial do evento, sacola esportiva, número de peito e brindes.

A Maratona de Brasília integra o calendário oficial de eventos do aniversário da capital e oferece provas de 3 km a 42 km, para todos os níveis de corredores. Além disso, os participantes podem optar por participar do Desafio BSB 65 Anos (21 km no domingo e 42 km na segunda-feira), ou do Desafio JK (21 km em ambos os dias). Aqueles que completarem os dois percursos receberão uma medalha extra de premiação.

Competidores



Entre os milhares de corredores que participarão da maratona, está Álvaro Vicente, de 63 anos, que celebra a saúde e superação conquistadas por meio do esporte. "Eu comecei a corrida depois de idoso, há quatro anos, com sobrepeso, pressão alta, triglicerídeos estourando. Reverti tudo isso com o esporte. Perdi peso, recuperei a saúde, hoje não tomo medicamento para nada. O meu remédio são as corridas", contou.

Álvaro veio de Ribeirão Preto (SP) para competir pela primeira vez em Brasília. "Já corri duas ultramaratonas de 50 km. Agora, venho exclusivamente para correr a maratona da capital. Minha expectativa de é bater meu último tempo: quero fazer abaixo de quatro horas", disse Álvaro, que elogiou o clima mais ameno da cidade.

Outra atleta que foi impactada pelo esporte é Silene Andrade, 56, que encontrou nas corridas um caminho para melhorar a saúde mental. "Eu estava bem mal, no início de depressão mesmo. Comecei com um projeto perto da minha casa, como uma brincadeira. Participei da minha primeira corrida e me apaixonei. Já me libertei de 20 quilos. Estou viva outra vez", afirmou Silene.

Ela contou que vai participar da Maratona de Brasília pela segunda vez e está com grandes expectativas. "Quero completar a prova, me divertir. Este é meu objetivo na corrida: brincar e me divertir. Eu me preparei o ano inteiro com a ajuda de um treinador", revelou.

Na edição anterior, em 2024, mais de 5 mil atletas participaram. O campeão dos 42 km foi Luís Felipe Leite Barboza, 36, de Ceilândia, que completou o percurso em 2h32min03s, seguido pelo queniano Timo Kimutai. Manoel Alves da Silva, 55, ficou com o terceiro lugar. Entre as mulheres, Juliana Pereira da Silva venceu com o tempo de 3h18min03s, seguida por Helen Cristina e Denise Cristiane da Silva.

Fique ligado!



» Dia 20 de abril: largada dos 21km, às 6h;

» Dia 21 de abril: largada dos 42km, às 5h30; largada dos 21km, às 6h; e largada dos 3km (caminhada), 5km e 10km, às 6h30;

» Local: Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional;

» Percursos: 42km, 21km, 10km, 5km e 3km (caminhada). Desafios em dois dias: 21km + 21km ou 21km + 42km.