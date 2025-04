Segurança reforçada para a festa dos 65 anos de Brasília

As comemorações pelos 65 anos de Brasília, que ocorrem dos dias 19 a 21 de abril na Esplanada dos Ministérios, contam com esquema especial de segurança coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF). O Protocolo de Operação Integradas (POI) reúne mais de 30 órgãos para garantir a tranquilidade durante os eventos.

Siga o canal do Correio no Whatsapp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Drones, câmeras de videomonitoramento, delegacia móvel, policiamento especializado e atendimento médico emergencial fazem parte da estrutura, que será monitorada em tempo real pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Detran-DF atuarão no controle de acesso, segurança e fiscalização do trânsito.

A Cidade da Segurança Pública, instalada ao lado do Museu da República, centraliza o comando das ações e contará com pontos de revista, atendimento pré-hospitalar e postos médicos. O público também terá acesso ao programa Fora da Rede, da Polícia Civil, que permite bloquear celulares roubados no local do evento.

Para facilitar a mobilidade, o trânsito na Esplanada será interditado a partir das 23h59 de sexta-feira (18/4), com reabertura apenas na madrugada de terça-feira (22/4), exceto no domingo (20/4), entre 6h e 12h, para a cerimônia do Bandeirão.

A entrada com objetos cortantes, garrafas, fogos, máscaras e drones não autorizados está proibida. A recomendação é usar transporte público ou aplicativos e evitar áreas isoladas, mantendo atenção redobrada aos pertences.