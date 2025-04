Vigilância Sanitária apreende 1,5 tonelada de pescados na operação Semana Santa

A Vigilância Sanitária do Distrito Federal apreendeu aproximadamente 1,5 tonelada de pescados em condições irregulares durante a Operação Semana Santa, realizada nas semanas que antecedem o feriado. A ação teve como objetivo reforçar a segurança dos alimentos, especialmente em um período de aumento no consumo de peixes e frutos do mar.

Ao todo, cerca de 70 auditores participaram da operação, divididos em 20 equipes que, diariamente, fiscalizaram os estabelecimentos classificados como comércio atacadista ou peixarias. No total, foram inspecionados cerca de 650 pontos de venda, resultando em mais de 20 autuações.

Dos alimentos apreendidos, 1,2 tonelada corresponde a pescados congelados, 194 kg a pescados frescos ou resfriados e 52 kg a produtos secos e salgados. Durante a operação, os auditores analisaram aspectos como procedência, armazenamento em câmaras frias e condições sensoriais dos produtos, incluindo aparência dos olhos, consistência das guelras e textura da carne.

A Vigilância reforça que ações como essa são fundamentais para prevenir riscos à saúde dos consumidores, especialmente em datas de grande demanda.