Calor predomina no DF, mas há chance de chuva isolada no fim do dia

A quinta-feira (17/4) deve ser marcada pelo calor no Distrito Federal, mas há uma leve possibilidade de chuva isolada entre o fim da tarde e o início da noite. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu estará com muitas nuvens e os ventos devem soprar entre fracos e moderados.



As temperaturas ficam entre 18ºC e 30ºC, com umidade relativa do ar variando de 50% a 95%. Apesar de os índices de umidade não estarem tão baixos, o Inmet reforça a importância de se manter hidratado, especialmente durante o período da tarde, quando o calor predomina.

O DF segue, até o momento, em alerta amarelo para chuvas intensas. No entanto, o instituto informou que o aviso será reavaliado nas próximas horas, de acordo com as novas análises meteorológicas.

Para o fim de semana, dias 19 e 20 de abril, a previsão é de aumento nas chances de chuva. Já na próxima semana, os registros devem ser fracos e passageiros. No aniversário de Brasília, comemorado na segunda-feira (21), a probabilidade de chuva é baixa, podendo ocorrer apenas no final da tarde.