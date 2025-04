Wesley Safadão, Léo Santana e Menos É Mais: a lista completa de shows no aniversário de Brasília

A programação musical para o aniversário de Brasília, que tem chamado atenção pela lista ampla de shows, vai contar com apresentações de artistas de sucesso nacional. E tem opção para todos os gostos. Então, se você é fã de forró, pode comemorar! Gosta de sertanejo? Prepare o gogó para cantar. Curte um pagode? Aproveite a oportunidade. Pretende reservar um momento ao louvor? Não perca a programação de show gospel.

Serão três dias de festa — de 19 a 21 de abril —, na Esplanada dos Ministérios. No sábado (19/4), Wesley Safadão e Léo Santana comandam a festa, seguidos por Fagner e Mari Fernandez no domingo (20). Na segunda-feira (21), feriado de aniversário da cidade, Eli Soares abre as comemorações com um show gospel, seguido pela banda brasiliense Menos É Mais e pela dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, que gravará um novo conteúdo audiovisual durante a apresentação.

Além dos shows, a festa contará com uma megaestrutura montada na Esplanada, incluindo telões, passarela, camarotes, área kids, espaço pet, roda-gigante, tirolesa e praça de alimentação. Para facilitar o acesso do público, o programa Vai de Graça oferecerá transporte público gratuito durante todo o período do evento, com gratuidade estendida de quinta-feira (17) até segunda-feira (21).

A governadora em exercício, Celina Leão, destacou a importância da festa para a cidade e a segurança do evento. "Tenho certeza de que será um sucesso de público e também de tranquilidade. Nossa segurança pública vai estar presente, como tem sido em todos os grandes eventos. Nossa polícia é cidadã, atenta, sempre cuidando da população", afirmou durante a edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão, realizada no Gama.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Confira a programação completa:

Sábado, 19 de abril

14h – Abertura oficial: Solenidade institucional com celebração gospel

15h – Inauguração da exposição fotográfica Brasília Ontem e Hoje

15h30 – Show: Eli Soares (gospel, artista nacional)

16h40 – DJ Léo S.A (artista local)

17h – Dih Ribeiro (artista local)

18h – Eduardo & Mônica (artista local)

19h – TJ Fernandes (Teatro Nacional)

19h – Willian & Marlon (artista local)

21h – Os Melhores do Mundo (Teatro Nacional)

21h – Show nacional: Wesley Safadão

23h – Show nacional: Léo Santana

2h – Encerramento do dia

Leia também: Segurança reforçada para a festa dos 65 anos de Brasília

Domingo, 20 de abril

14h – Abertura

14h – Teatro infantil e atividades recreativas

15h – Heverton & Heverson (artista local)

16h40 – Enzo & Rafael (artista local)

18h30 – Rock Beats (artista local)

19h50 – Miguel Santos (artista local)

20h20 – Show nacional: Fagner

22h – Show nacional: O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo)

23h50 – Show de luzes com drones

0h – Show nacional: Mari Fernandez (Contrato do Ministério do Turismo)

2h – Encerramento do dia

Leia também: Casa de Chá vai funcionar na Páscoa e no aniversário de Brasília

Segunda, 21 de abril

14h – Abertura

14h – Teatro infantil e atividades recreativas

14h30 – Exibição de vídeos: A História de Brasília

15h – Doze Por Oito (artista local)

16h50 – Doze Por Oito (segunda apresentação)

18h – Adriana Samartini (artista local)

19h – Show nacional: Menos é Mais

21h – Show nacional: Grupo BenzaDeus

22h – Show de abertura: Bruno César & Rodrigo (Contrato do Ministério do Turismo)

23h30 – Show nacional: Zé Neto & Cristiano (Contrato do Ministério do Turismo)

0h – Espetáculo pirotécnico e encerramento oficial das celebrações

1h30 – Encerramento do show e do evento.













Festa para todo mundo

Com o tema "O melhor tempo é agora", o aniversário da capital federal promete reunir brasilienses e turistas em uma celebração que mescla música, cultura e lazer. Além dos shows, a programação inclui eventos religiosos da Semana Santa, como a Via Sacra no Morro da Capelinha, na sexta-feira (18), e a missa em ação de graças a Brasília na Catedral Metropolitana, na segunda-feira. O setor produtivo também se mobilizou para a data, com descontos em hotéis e festivais gastronômicos.

Os equipamentos públicos vinculados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) também prepararam programações especiais gratuitas, com atrações teatrais, espetáculos de mágica e concertos musicais. A Maratona Brasília, com percursos de 3 km a 42 km, completa a programação esportiva das comemorações.

O Café-escola Senac — Casa de Chá estará aberto funcionará normalmente de sexta (18) a segunda-feira (21), das 10h30 às 19h30, oferecendo um cardápio variado, com receitas que mesclam tradição, afeto e algumas surpresas preparadas especialmente para a ocasião.

O caminho até a Casa de Chá permanece disponível mesmo com o acesso pela Esplanada dos Ministérios fechado nesses dias. Os dois estacionamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) estarão abertos ao público. O acesso pode ser feito pela via S2, com duas rotas possíveis: estacionar no Panteão da Pátria ou subir pela lateral do Palácio do Itamaraty.