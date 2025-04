Homem de 30 anos é atropelado por moto no SCIA

Um atropelamento nesta quinta-feira (17/04), na Quadra 8, Conjunto 09 do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), deixou um homem de 30 anos ferido. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima apresentava sinais de fratura na perna direita após ser atingida por uma motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander azul, conduzida por um homem de 37 anos.

As equipes de socorro do CBMDF isolaram a área e prestaram os primeiros atendimentos à vítima no local. Ela foi encaminhada para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local do acidente. As circunstâncias do atropelamento ainda são desconhecidas.