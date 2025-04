Cruz da primeira missa no Brasil chega ao DF segunda-feira; veja programação

A cruz utilizada na primeira missa realizada em solo brasileiro chegará ao Distrito Federal na próxima segunda-feira (21/4). A peregrinação da relíquia ocorre para celebrar os 525 anos da primeira missa católica no Brasil e foi realizada pelo movimento Brasil com Fé. A cruz retornou ao país na última segunda-feira (14/4) e tem no roteiro 20 cidades brasileiras. (veja abaixo o vídeo da chegada da cruz)

A primeira missa no Brasil, realizada no dia 26 de abril de 1500, foi presididade pelo Frei Henrique de Coimbra em Santa Cruz Cabrália (BA). Além de lembrar esse momento que marca o começo da propagação do catolicismo no Brasil, a peregrinação da cruz celebra também o anivesário de Brasília. A cruz ficará no DF por dois dias.

Leia também: Abelhas pousam em imagem de Santa Rita em igreja de SP e fiéis lembram milagre

“Essa cruz peregrina relembra para nós que, na origem do nosso país, está a experiência da fé. Relembra para nós que a religião está desde a origem do nosso país e que foi fazendo história nesse imenso Brasil, que foi fazendo história na nossa população, na nossa cultura. Então, é um momento bonito, é um momento de celebrar, é um momento de rememorar”, comentou o arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa para a Agência Brasília.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Confira a programação da cruz da primeira missa do Brasil no DF

Segunda-feira (21/4) - 10h

Na segunda-feira, dia em que se comemora 65 anos do aniversário de Brasilia, a Cruz peregrina estará presente na missa pelo jubileu da arquidiocese e pelo aniversário da capital, na Catedral, presidida pelo cardeal Paulo Cezar Costa. A cruz permacerá em exposição na Catedral após a missa.

Terça-feira (22/4)

Às 8h a cruz da primeira missa realizada no Brasil será levada para uma cerimônia na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Às 9h, haverá uma sessão solene no Congresso Nacional. Na oportunidade será lançado um selo comemorativo do jubileu dos 525 anos da primeira missa no Brasil.

Às 12h, está prevista uma nova missa na Catedral, celebrada pelo cardeal Paulo Cezar Costa.



Às 15h, uma sessão Solene será realizada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme divulgação da CNBB.

Depois, a cruz seguirá para Belém, próximo destino da cruz peregrina.









Veja o momento em que cruz chega ao Brasil, em vídeo divulgado pela Arquidiocese de São Paulo