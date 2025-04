Mulher de 55 anos morre em colisão frontal na região de Santa Maria

Um grave acidente automobilístico tirou a vida de uma mulher de 55 anos na tarde desta sexta-feira (18/04). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 17h54 para atender a uma colisão frontal entre dois veículos na DF-251, nas proximidades da Reserva Ecológica do IBGE.

No local, três vítimas foram atendidas. Duas delas, que estavam em um Fiat Argo vermelho, foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A terceira vítima, uma mulher de 55 anos identificada como A.M.O., que conduzia um Peugeot 208, encontrava-se em estado grave, em parada cardiorrespiratória.

As equipes do CBMDF iniciaram imediatamente as manobras de ressuscitação, que se estenderam por cerca de 35 minutos. No entanto, apesar dos esforços, os sinais vitais não foram restabelecidos, e o óbito foi declarado ainda no local.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes. Durante o atendimento, a via precisou ser temporariamente interditada para garantir a segurança dos envolvidos e permitir o trabalho das equipes de resgate. Após a conclusão dos atendimentos, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).