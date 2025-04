Tradição e superação na capital: Maratona Brasília começa neste domingo

Rafael Stremel é um dos atletas que correrão os desafios deste domingo da Maratona Brasília: inscrito no Desafio JK (21 km + 21km), ele participou no ano passado, gostou e fará bis - (crédito: Aquivo Pessoal/site Foco Radical)

Começa neste domingo (20/4) a corrida mais tradicional do Distrito Federal, a Maratona Brasília, promovida pelo Correio Braziliense. O evento esportivo terá duas competições nesta manhã: o Desafio JK, com duas meias-maratonas (21km 21km), e o Desafio BSB 65 anos (21km 42km), ambas em um espaço de 48 horas. A largada para o público geral será às 6h, ao lado do Museu Nacional, na Esplanada dos Ministérios.

Na segunda-feira (21/4), a partir das 5h30, o tiro de largada será para a tradicional maratona (42km); às 6h para 21km e 6h30 para 3km, 5km e 10km, também em frente ao Museu Nacional. Todos os inscritos receberam o Kit Atleta, com uma camiseta, sacola esportiva, número de peito e medalha pós-prova. A Maratona Brasília faz parte da programação oficial do aniversário da capital.

Segundo o regulamento oficial, os atletas devem estar no local de largada com pelo menos meia hora de antecedência, quando serão dadas as instruções finais. A cada competidor será fornecido um número, que deverá ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a prova. Além disso, é obrigação do participante ter o conhecimento do percurso.

Sucesso

Desde a primeira edição, em 1991, a Maratona Brasília se tornou um símbolo de superação e resistência, desafiando atletas a percorrer as principais vias da capital enquanto desfrutam de paisagens únicas, proporcionadas pelos diversos monumentos da cidade. "A competição surgiu em comemoração à cidade e ao Correio, justamente para dar um caráter esportivo para a festa, algo que atrai turistas a Brasília, como ocorre em grandes corridas Brasil afora", contou Miguel Jabour, assessor de Relações Institucionais do Correio.

Em 2024, mais de 5 mil atletas participaram da corrida. O campeão dos 42km foi Luís Felipe Leite Barboza, 36, de Ceilândia, que completou o percurso em 2h32min03s, seguido pelo queniano Timo Kimutai. Em terceiro lugar, ficou Manoel Alves da Silva, 55. Entre as mulheres, Juliana Pereira da Silva venceu com o tempo de 3h18min03s, seguida por Helen Cristina e Denise Cristiane da Silva.

Onde estacionar

Com o fechamento da Esplanada por conta das festividades dos 65 anos, os corredores poderão estacionar no Sesi Lab, Teatro Nacional, anexos dos ministérios e plataforma superior da Rodoviária. Confira os locais:

Confira onde estacionar (foto: Reprodução)

Programa-se

Desafio JK e Desafio BSB 65 anos

- 5h: abertura da Arena

- 5h30: início do aquecimento/alongamento

- 5h45: abertura do local de largada da prova

- 5h55: largada da prova PCD 21 km

- 6h: largada da prova Pelotão Elite e público geral 21 km

- 8h: início da cerimônia de premiação

- 9h: encerramento