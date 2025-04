Mega-Sena e Dupla de Páscoa: apostas de Brasília batem na trave

Os apostadores de Brasília chegaram perto de faturar uma bolada nos sorteios da Mega-Sena e da Dupla Sena de Páscoa deste sábado (19/4), mas não foi dessa vez. Na Mega, cinco apostas acertaram a quina e faturaram R$ 48.304,28, cada. Os números saíram de uma aposta simples na Asa Norte, uma no Sudoeste, duas pela internet e um bolão na Granja do Torto. O prêmio máximo de R$ 52 milhões foi para um bolão em Concórdia (SC).

Já na Dupla Sena de Páscoa, com prêmio de R$ 50 milhões, 16 apostas do DF também ficaram nos cinco acertos e faturaram entre R$ 4 mil e R$ 41 mil. O mesmo aconteceu no segundo sorteio da Dupla, que valia R$ 4,8 milhões, apostas de Brasília ganharam entre R$ 4 mil e R$ 19 mil. O prêmio máximo da Dupla foi para uma aposta simples em Itaúna (MG) e um bolão em São Paulo (SP).

O sorteio de páscoa é o primeiro entre os especiais da Caixa Econômica Federal. Também integram essa lista a Quina de São João, a Lotofácil de Independência e a Mega da Virada.

Além dos dois concursos, a Caixa realizou os sorteios da Quina, Lotofácil, Timemania, +Milionária e Super Sete. Todos acumularam.