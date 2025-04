Léo Santana celebra show gratuito na Esplanada: "É uma honra"

Uma das principais atrações do aniversário de 65 anos de Brasília, Léo Santana comemorou a oportunidade de se apresentar gratuitamente para o público da capital na noite deste sábado (19/4). Prestes a subir nos palcos da Esplanada dos Ministérios, o cantor baiano, responsável por encerrar o primeiro dia de festa, se mostrou animado para participar da celebração da cidade.

“Eu amo fazer festas como essa, em que as pessoas não têm um custo para assistir os artistas. Isso acaba sendo uma oportunidade para as pessoas conhecerem o nosso show fora da internet”, disse Léo Santana ao Correio. Na grade do palco, fãs que nunca prestigiaram o artista ao vivo se aglomeravam para assistir ao cantor.

“Estou louco para me apresentar para essas pessoas que até então nunca me assistiram”, acrescentou. Anualmente, o músico faz um show beneficente em Boa Vista do Lobato, Bahia, comunidade onde nasceu. “Eu costumo levar a minha apresentação para as pessoas de uma forma muito democrática, e poder fazer isso também na capital do país pela primeira vez, é uma honra”, celebrou Léo.



No domingo (20), Fagner, O Grande Encontro, projeto de Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, e Mari Fernandez animam a noite do público da Esplanada. Na segunda (21), o grupo brasiliense de pagode Menos é Mais e a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano são as principais atrações da noite.