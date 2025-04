Público aproveita shows e atrações na Esplanada nos 65 anos de Brasília

O clima é de festa na Esplanada dos Ministérios na celebração dos 65 anos de Brasília, com uma programação repleta de música e diversão. Desde cedo, o público começou a chegar para garantir um bom lugar e aproveitar ao máximo o evento.

Jessica Araújo, Nathan Araújo, Beatriz Dias e Iuri Pereira, todos com 18 anos, vieram juntos para curtir o primeiro aniversário de Brasília que acompanham presencialmente. “A gente quer assistir a todos os shows, mas estamos mais ansiosos pelo Wesley Safadão. Chegamos cedo pra garantir um lugar bom”, contou Nathan. Além da música, o grupo pretende aproveitar tudo: “Vamos dançar, beber, curtir a roda-gigante… a ideia é se divertir ao máximo!", disse Iuri.

As amigas Christine Watrin, 57, Ana Letícia, 35, e Ana Luisa Bandeira, 31, também vieram cedo, especialmente para ver a cantora Dhi Ribeiro e o bloco Eduardo e Mônica. “Somos fãs dos artistas e viemos para vê-los. Infelizmente, está bem vazio. Acho que o pessoal de Brasília deveria valorizar mais os artistas locais", disse Christine.

Além das apresentações, as três também pretendem aproveitar para curtir o espaço com a tirolesa e a roda-gigante. “Depois vamos pra casa, mas amanhã estamos de volta para o show do Grande Encontro”, completou.

Ana Letícia destacou a importância da valorização dos talentos locais. “Sentimos falta de mais tempo para os artistas de Brasília. O público precisa valorizar mais quem é da nossa terra.”