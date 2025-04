Paixão de Cristo

Ex-intérprete de Jesus, Claudio Abrantes volta como ator à Via Sacra de Planaltina O secretário de Cultura do DF por 11 anos interpretou Jesus Cristo no Morro da Capelinha. Agora, ele interpretou Tiago, o apóstolo que valorizava a fé e as obras. Como ator, Abrantes fez diversas outras peças teatrais e filmes no DF