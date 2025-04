Brasília ganha City Tour Cívico gratuito em homenagem aos 65 anos

Moradores e visitantes que desejarem conhecer os principais pontos turísticos de Brasília terão a oportunidade de fazer um grande passeio pela cidade a partir deste sábado (19/4). O City Tour Cívico é mais uma iniciativa em comemoração aos 65 anos de capital. O passeio, permanentemente gratuito, visa fortalecer o turismo da cidade, incentivando os interessados a conhecerem a história, os monumentos e as belezas locais.

A gratuidade, que a princípio seria restrita a esta primeira semana, torna-se permanente. A ideia, segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB), é incentivar a população mais carente a passear por Brasília. "Grande parte dos moradores do Distrito Federal não conhece os monumentos e as belezas da capital da República, vindo ao Plano Piloto apenas a trabalho", diz o chefe do Executivo local. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a empresa Brasília Receptivo e a Secretaria de Turismo (Setur-DF).

A experiência imersiva vai contar com três ônibus e quatro vans, cujas saídas ocorrerão na Torre de TV, em três horários: 10h, 11h e 12h30. O passeio percorre os principais marcos históricos, culturais e arquitetônicos da capital, como o Congresso Nacional, Memorial JK, Praça dos Três Poderes, Palácio da Alvorada, Catedral Metropolitana, Praça do Buriti, Praça dos Cristais, Parque da Cidade, Esplanada dos Ministérios, entre outros pontos a serem definidos posteriormente, como o Jardim Botânico e Zoológico de Brasília. Os passeios estão previstos para ocorrerem todos os dias da semana, com exceção das segundas-feiras - nesta próxima segunda (21), porém, o tour ocorre normalmente.

GDF lança City Tour Cívico gratuito para turistas e moradores conhecerem a história de Brasília (foto: PAULO H CARVALHO)

O percurso tem duração média de duas horas e oferece acessibilidade para todas as idades. O ônibus, cadastrados no sistema Cadastur, contam guias profissionais de turismo. Os participantes farão paradas estratégicas para fotos, momentos de contemplação e um lanche durante o passeio.

De acordo com o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, a ideia City Tour Cívico é proporcionar aos moradores e visitantes uma nova forma de vivenciar a capital, valorizando seu patrimônio e fortalecendo o sentimento de pertencimento. "É uma oportunidade de celebrar os 65 anos da cidade redescobrindo sua beleza e sua história”, destaca.

A ação integra o calendário oficial de comemorações do aniversário da cidade. As vagas são limitadas e as inscrições já estão disponíveis, gratuitamente, na plataforma Digitalingressos.com.

Serviço

Brasília em Cena – City Tour Cívico

Datas: 19, 20 e 21 de abril

Horários: 10h, 11h e 12h30h (duração média de 2 horas)

Embarque: Torre de TV

Inscrição gratuita: digitalingressos.com

Informações: www.brasiliareceptivo.com.br