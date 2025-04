Psicanalista relembra adolescente grávida e reforça alerta

Nas últimas semanas, trechos da entrevista da psicanalista Andrea Vermont ao podcast 3 Irmãos viralizaram após a profissional contar que conheceu uma adolescente de 13 anos que engravidou depois de participar do desafio ‘roleta-russa’.

A prática consiste em uma espécie de jogo coletivo, onde um grupo de meninos permanece sentado lado a lado, enquanto as meninas se revezam mantendo relações sexuais com cada um deles, em sequência. A dinâmica, marcada pela rotatividade dos parceiros e pela ausência da proteção, levantou sérios alertas sobre saúde sexual nas redes.

A data do evento e os desdobramentos não foram divulgados para proteger a identidade da adolescente. Na época, Andrea dava apoio emocional aos alunos de uma escola particular e que, durante uma conversa com uma aluna de 13 anos, a jovem contou que engravidou em uma festa após participar do jogo e não sabia quem era o pai da criança.

O caso serve como alerta sobre a gravidade da situação. “E o mais chocante para mim não foi a gravidez em si, mas o jeito como ela falou disso. Como se fosse um acidente qualquer, alguma coisa corriqueira, mas não era. Aquilo para mim soou como um sinal de uma geração que está crescendo sem estrutura emocional, sem noção de causa e consequência e sem a adultos realmente presentes e muitas vezes sem nem saber o próprio valor”, explica.

Andrea optou por não dar mais detalhes sobre o caso para evitar a identificação da menor, mas explicou que contou sobre o caso como forma de alerta para os pais e responsáveis de menores de idade. “Se você é pai, mãe, professor, profissional de saúde, esse recado também é para você. Porque quando a gente se ausenta, o mundo dá conta de educar por nós e nem sempre o mundo educa da melhor forma”, afirma.