Laboratório de maconha é encontrado por PMs no Park Sul

Na manhã deste sábado (19/4), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou um laboratório destinado ao cultivo de maconha em um apartamento no Setor Park Sul, por volta das 8h, durante uma ocorrência de violência doméstica.

Ao chegar ao local, a equipe do 4º Batalhão foi recebida por uma moradora que negou qualquer agressão física ou verbal, alegando não se passar de um desentendimento com seu companheiro. No entanto, os policiais identificaram possível presença de entorpecentes no local.

Com a entrada autorizada pela moradora, a PMDF localizou equipamentos voltados ao cultivo de maconha, como estufas, refletores e controladores de temperatura, além de vasos com plantas em crescimento e receitas para o preparo do entorpecente.

O responsável pelos elementos não estava no local e se recusou a comparecer, alegando não ter envolvimento com o que foi encontrado. Parte do material foi apreendida e apresentada à delegacia para providências legais. A moradora foi levada como testemunha.