Festa dos 65 anos da capital começa com shows na Esplanada

É dada a largada para as comemorações do aniversário de 65 anos de Brasília - (crédito: Luís Nova/CB/DA Press)

As comemorações dos 65 anos de Brasília começaram com shows na Esplanada dos Ministérios. A primeira apresentação do dia foi da cantora Dhi Ribeiro, às 14h, seguida pelo bloco Eduardo e Mônica.

Com clima nublado e previsão de chuva, o público começou a chegar para acompanhar a programação, que terá abertura oficial às 19h50. A expectativa fica por conta dos shows noturnos de Wesley Safadão e Léo Santana.

Além das atrações musicais, a Esplanada conta com uma tirolesa e uma roda-gigante, opções perfeitas para quem busca um pouco de aventura. Outra novidade que tem feito sucesso é o patinete elétrico, ideal para quem deseja se locomover com mais agilidade pelo local.

A segurança está reforçada, com brigadistas em todo o perímetro, policiamento ostensivo a pé e motorizado, agentes à paisana e equipes especializadas, além do suporte de drones e aeronaves. A estrutura central de segurança, chamada Cidade da Segurança, foi instalada na Biblioteca Nacional da República, servindo como base de monitoramento e atendimento.

O trânsito está tranquilo na região, com a passagem de carros bloqueada desde o Museu Nacional da República. Está permitida apenas a circulação de pedestres e de veículos previamente autorizados.

Para quem utilizar transporte por aplicativo, o desembarque deverá ocorrer pela alça leste. Já os estacionamentos disponíveis estarão restritos às vias S2 e N2 (nos anexos), além dos Setores Bancários Sul e Norte.