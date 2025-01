Acidentes de trânsito marcam a noite de sexta-feira (10/1) no DF

Três acidentes de trânsito foram registrados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na noite desta sexta-feira (10/1). Os sinistros aconteceram em Sobradinho, L4 Sul e na DF-459, pista nova que liga Ceilândia a Samambaia, das 21h às 23h, sem vítimas.

Na BR-020, próximo a entrada de Sobradinho, um carro colidiu contra uma mureta. O condutor do veículo, um homem de 51 anos, foi encontrado no local pelos militares consciente, mas desorientado, queixando-se de fortes dores no peito e apresentando sinais de possível trauma.

Após os primeiros socorros, ele foi transportado sob protocolo de trauma pelos bombeiros até o Hospital Regional de Sobradinho (HRS). O CBMDF não conseguiu determinar a dinâmica do acidente.

Na L4 Sul, a colisão foi contra um poste de iluminação, próximo à entrada da Ponte das Garças, no Setor de Clubes Sul. Após a batida, o carro ficou tombado no canteiro central do local. No local do acidente, os bombeiros encontraram o condutor e uma passageira, de 19 e 20 anos, respectivamente, já fora do carro.

Eles reclamaram de dores na cabeça, joelhos e ombros e foram transportados para o Hospital de Base de Brasília (HBB). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou sob os cuidados do local e a Neoenergia foi acionada.

A nova pista que liga Ceilândia a Samambaia, a DF-459, também foi local de acidente de trânsito na sexta. Um caminhão carregado de pequis tombou e gerou obstrução parcial da via, devido ao espalhamento da carga e vazamento de gasolina e óleo.

Os bombeiros fizeram a contenção do vazamento e realizaram a limpeza da pista com produtos específicos. O caminhão era conduzido por um homem de 55 anos, que saiu do veículo por conta própria e não necessitou de transporte para uma unidade hospitalar. Duas faixas da via foram interditadas para o atendimento. O local ficou sob os cuidados do DER.