Festa na Esplanada: multidão celebra aniversário de Brasília com grandes shows

A expectativa para os shows de Wesley Safadão e Léo Santana é alta neste sábado (19/4), na Esplanada dos Ministérios. As apresentações marcam o primeiro dia das comemorações pelos 65 anos de Brasília. Uma multidão tomou conta do espaço em clima de festa e animação para assistir aos espetáculos.

Com gritos de “Vai, Safadão!”, o público aguarda ansiosamente a entrada do artista no palco. Davi Silva, 30 anos, veio de Vicente Pires com um objetivo claro: aproveitar a noite ao máximo. “Eu vim porque queria muito ver o Wesley Safadão e o Léo Santana, e também para prestigiar Brasília, que é a cidade onde nasci, cresci e vivi a vida toda. Amo este lugar. Estou com muita expectativa, sei que o show vai ser incrível. O governo entregou um evento muito bem organizado, com uma estrutura sensacional”, comentou.

Davi Silva, 30 anos, veio de Vicente Pires com um objetivo claro: aproveitar a noite ao máximo (foto: Luis Nova/CB/D.A Press)

Com o tema "O melhor tempo é agora", o evento promete reunir brasilienses e turistas em uma grande celebração que mistura música, cultura e lazer.

Sem hora para ir embora e com vontade de curtir tudo até o fim, o casal Idan Daves, 40, e Ana Carolina Alves, 18, veio de Sobradinho II cheio de entusiasmo. “Nunca fui a um show antes. Estou muito animada e quero me divertir bastante. Só vou embora quando tudo acabar”, afirmou Carolina.

O casal Idan Daves, 40, e Ana Carolina Alves, 18, veio de Sobradinho II cheio de entusiasmo (foto: Luis Nova/CB/D.A Press)

Além dos shows, a festa conta com uma megaestrutura montada na Esplanada, incluindo telões, passarela, camarotes, área kids, espaço pet, roda-gigante, tirolesa e praça de alimentação. Para facilitar o acesso do público, o programa Vai de Graça oferecerá transporte público gratuito durante todo o evento, até segunda-feira (21/4).

Confira a programação desta noite:



Sábado, 19 de abril

* 21h – Os Melhores do Mundo (Teatro Nacional)

* 21h – Show nacional: Wesley Safadão

* 23h – Show nacional: Léo Santana

* 2h – Encerramento do dia