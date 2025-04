Homem se afoga no Lago Paranoá na manhã deste domingo (20/4)

Na manhã deste domingo, por volta das 11h20, um homem, de aproximadamente 45 anos, se afogou no Lago Paranoá, à direita da Ponte JK, em frente ao Mormai surf Bar, no Setor de Clubes Sul.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado no local e notificado de que três banhistas estavam dentro do lago quando um deles submergiu, ficando cerca de 10 minutos embaixo d'água. Os mergulhadores de resgate que estavam nas proximidades o retiraram da água e a equipe de resgate avançado do CBMDF iniciou as manobras para reestabeler os sinais vitais da vítima.

Leia também: Jovem passa 40 minutos afogado no Lago Paranoá e é salvo por bombeiros

Após 5 minutos do protocolo de reanimação, a vítima retomou os sinais vitais e foi transportada para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. Ainda não se sabe a dinâmica do incidente e nem outras informações sobre a vítima.