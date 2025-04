Shows noturnos na Esplanada marcam celebrações dos 65 anos de Brasília

Comemoração do Aniversário de Brasilia. Na Foto Vinicius e Amanda - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As comemorações pelos 65 anos de Brasília seguem a todo vapor, na noite deste domingo de Páscoa (20/4). O palco montado na Esplanada dos Ministérios recebe grandes apresentações musicais com nomes consagrados da música popular brasileira, como o cantor Fagner e o espetáculo “O Grande Encontro”, que reúne Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. A cantora Mari Fernandes também subirá ao palco, trazendo o ritmo sertanejo à festa.

Amanda Chorlois, 25 anos, de Sobradinho, revelou estar especialmente ansiosa para ver “O Grande Encontro”. “Mas meu namorado gosta muito do Fagner, então tô curtindo ele também”, contou. Mesmo tendo chegado um pouco atrasados, Amanda e o namorado aproveitaram para circular pelo espaço e disseram que pretendem voltar no dia seguinte. “Principalmente por causa da roda-gigante, que queremos aproveitar com mais calma.”

Amanda ainda brincou, dizendo que achou ótima a área com redes disponibilizada para os visitantes: “Pra gente que é cansado é ótimo". Já seu namorado, Caio Vinicius da Silva, 28, disse ter ido especialmente por Fagner. “Sou muito fã, meu pai escutava bastante quando eu era criança, então me tornei fã também.”