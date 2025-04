Quem foi Juscelino Kubitschek na construção de Brasília

A construção de uma capital no centro do Brasil era defendida pelos conjurados da Inconfidência Mineira no século XVIII — e posteriormente foi apoiada por Hipólito José da Costa, em 1813, em seu jornal Correio Braziliense, que era publicado em Portugal.

A medida foi inserida na Constituição de 1891, na de 1934 e na de 1946, mas era constantemente adiada por governos brasileiros desde o século XIX. No entanto, um presidente traria de volta os planos de construir Brasília: Juscelino Kubitscheck.

O político, que foi prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais, prometeu em 4 de abril de 1955, durante um comício para a campanha presidencial, que levaria a capital para o planalto central do país.

Quando assumiu a presidência, JK sancionou a lei nº 2 874, em 19 de setembro de 1956, determinando a mudança da Capital Federal e criando a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). O Congresso, apesar de descrente, aprovou a medida.

Obras e inauguração

As obras se iniciaram em 1957, sob liderança dos arquitetos e urbanistas Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Mais de trinta mil operários vieram de todas as regiões do país para construir Brasília até 21 de abril de 1960.

A data foi escolhida por JK em homenagem à Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos do Brasil contra o domínio colonial português. "Ele escolhe intencionalmente essa data para fazer uma associação à figura de Tiradentes", explica o historiador Djalma Augusto ao Correio.

"Tiradentes também foi um dos primeiros mudancistas, ou seja, já falava em mudança da capital do Rio de Janeiro para o interior do país (no caso, Minas Gerais) ainda no século XVII. JK era um comunicador habilidoso e foi feliz nessa 'jogada de marketing', imprimindo um tom épico e patriota ao evento", completa o escritor e historiador André Cunha ao Correio.

As obras foram realizadas em tempo recorde de 41 meses. Antes mesmo da inauguração, Brasília já era considerada uma das obras mais importantes da arquitetura e do urbanismo contemporâneos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Homenagem

JK morreu dezesseis anos após a inauguração da capital, em 1976, três semanas antes de completar 74 anos. Ele sofreu um acidente na Rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Resende (RJ).

Cinco anos depois, foi inaugurado o Memorial JK em Brasília, como uma forma de homenagem ao presidente e à construção da cidade. O Aeroporto Internacional da capital também leva seu nome.