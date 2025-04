Maratona Brasília: Mirelle Leite conquista o pódio entre as mulheres no 5km

A manhã do aniversário de Brasília reuniu mais de 6 mil atletas para o segundo dia da Maratona Brasília 2025. Nos 5km, Samuel Pinheiros foi o vencedor do pódio, finalizando com 16min 48s. Entre as mulheres, a corredora Mirelle Leite, embaixadora da Neoenergia, foi a campeã. Por fim, o pódio dos 10km ficou para a brasiliense Marília Cesário e para o corredor Elisson Ferreira, no pódio geral. O empresário e ex-deputado federal Paulo Octávio (PSD), participou da prova dos 3km.

Empresário e ex-depuatdo federal, Paulo Octávio correu a maratona de 3km (foto: Mariana Campos/CB/D.A.Press)

Morador da Ceilândia, essa é a segunda vez que Samuel Pinheiros participa da prova promovida pelo Correio Braziliense. Em 2023, o corredor estreou nos 5km e, desde então, vem se superando. “A sensação é maravilhosa, é a sensação de dever cumprido. A gente sai de casa e treina bastante para conseguir obter esse resultado. Hoje, eu tive a felicidade de ser o campeão geral nos 5km”, comemora.

Pela terceira vez em Brasília, a pernambucana Mirelle Leite conquistou o primeiro lugar entre as mulheres nos 5km. “Eu fiz uma boa prova aqui, gostei muito do percurso. O clima estava bom hoje, diferente das outras vezes. Estava um clima mais agradável para correr”, analisou. A embaixadora da Neoenergia encerrou a prova com menos 17 minutos, tempo abaixo das outras duas provas que disputou no DF.

Encerrando as modalidades, o candango Elisson Ferreira, de 44 anos, foi o campeão geral do 10km, com 34min 59s. Amante da corrida de rua, Elisson conhece bem a Maratona Brasília e comemorou a conquista do pódio. “É sempre muito bom. Nessa prova, então! É um desafio muito expressivo, uma das maiores provas de Brasília, onde a competitividade é muito grande. Então, acaba se tornando algo bem mais relevante pra gente. A dificuldade é muito grande, o percurso é muito difícil, então a sensação é a melhor possível”, celebra.

A brasiliense Marília Cesário fechou os 10km com 44min 56s, abrindo vantagem entre as mulheres. “Nos primeiros 5km é só descida e os outros 5km é só subida. Então, a galera empolga na descida, na hora da subida eu me destaquei um pouco porque eu consigo ser um pouco mais rápida, por ser mais leve. O clima estava ótimo, a hidratação, a galera, a vibração da prova, maravilhosa. Foi muito legal”, vibra a vencedora. “É sempre emocionante a sensação de finalizar uma prova. Ganhar uma prova assim é bem difícil, ainda mais aqui em Brasília, porque as atletas são bem fortes, eu estou muito feliz com a colocação”, finaliza.

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes