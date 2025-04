Maratona Brasília 2025: corredores de todo país comemoram 65 anos de Brasília

No segundo dia de provas, a largada foi dada às 5h30 ao lado da Esplanada dos Ministérios, com os atletas encarando os desafiadores 42km sob o céu ainda escuro da cidade. - (crédito: Luis Nova / CB/DAPress)

Brasília recebeu corredores de todas as regiões do país neste fim de semana para a Maratona Brasília 2025, evento que marcou os 65 anos da capital federal e também do jornal Correio Braziliense, patrimônio da cidade. No segundo dia de provas, a largada foi dada às 5h30 na Esplanada dos Ministérios, com os atletas encarando os desafiadores 42km sob o céu ainda escuro da cidade.

Entre os milhares de participantes, Leopoldo Luiz Arendes, de 75 anos, aposentado e natural do Rio Grande do Sul, veio exclusivamente à cidade para correr. Apesar da idade, ele começou a correr apenas no ano passado, por incentivo de amigos. “Eu não treinei nada pra minha primeira prova, corri seis quilômetros só pra começar. Mas gostei e me animei. Agora treino todo dia e corro em provas de todos os estados Brasil”, contou ao Correio.

Leopoldo viajou até Brasília para completar os 21km da meia-maratona e já tem outros desafios pela frente. “Vou correr 42km em Porto Alegre e depois a prova da Tríplice Fronteira, no Paraguai, Argentina e Brasil. Já estou preparado para ela também”, disse animado.

O casal Roberta, 49, e Henrique Félix, 40, veio de São Paulo. “Eu comecei a correr enquanto ele jogava bola e quando passei a participar das provas ele veio junto”, contou a analista financeira, de 49 anos. Henrique, que é professor, conta que os dois passaram o feriado na capital. “Adoramos visitar os pontos turísticos de Brasília, estamos gostando muito da cidade”, disse. Os paulistas correm de forma amadora, mas se animam em participar juntos das provas. “A gente sempre treina e o Henrique, inclusive, tem uma assessoria. Gostamos muito”, completou Roberta.

Rosiane Gomes, 29 anos, é de Minas Gerais e vai se desafiar, pela primeira vez, a correr os 21km da Maratona Brasília. "Comecei a correr durante a pandemia para melhorar meu desempenhos nas aulas de defesa pessoal. Fui me aprimorando até gostar desse universo", destaca.

Para hoje, a professora afirma que as expectativas estão boas, embora no fundo exista aquele receio natural de estrear uma marca tão importante para si mesma. "Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Me preparei bem, com o sono regulado e a alimentação em dia. Espero que dê tudo certo", finaliza.



Percursos

Às 5h30, o tiro de largada já foi dado para a tradicional maratona (42km). Em seguida os competidores do meio percurso largaram às 6h. Por fim, às 6h30 foi dado o aval de início para os percursos de 3km, 5km e 10km, também em frente ao Museu Nacional. Todos osinscritosreceberam o Kit Atleta, com uma camiseta, sacola esportiva, número de peito e medalha pós-prova.