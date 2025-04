Largada dos 21km na Maratona Brasília reúne histórias de superação

Brasília acordou em ritmo de festa nesta segunda-feira (21/4). No dia em que completa 65 anos, a capital foi tomada por corredores de todo o mundo que celebram a data com fôlego, energia e passos firmes. Cerca de 6 mil atletas participam da Maratona Brasília 2025, evento que integra a programação oficial do aniversário da cidade.

Com apoio do Correio Braziliense, a prova teve início às 5h30 com a largada dos 42km. Em seguida, às 6h, foi a vez dos corredores dos 21km, e às 6h30, foi a vez dos participantes das distâncias de 3km, 5km e 10km. A concentração e a largada foram em frente ao Museu Nacional.

Para Maria Xavier, de 55 anos, que participa pela primeira vez de uma meia-maratona, descreveu a experiência como algo “inexplicável”, um sentimento que só é possível compreender vivendo. Natural de Séries, em Goiás, ela veio especialmente para o evento. Portadora de deficiências físicas, Maria explica como a corrida representa uma grande superação pessoal, e sua expectativa era simplesmente concluir a prova e se sentir vitoriosa por isso. Em homenagem ao aniversário de Brasília, ela deixou uma mensagem especial: “Parabéns, Brasília. O aniversário é seu, mas quem comemora e ganha somos nós.”