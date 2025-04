Religiosos lamentam morte de papa Francisco e lembram legado

A Arquidiocese de Brasília lamentou a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21/4). A instituição ressaltou que humildade, misericórdia e diálogo foram as características que marcaram o pontificado do argentino.

"Unamo-nos em oração pela sua alma, confiantes na esperança da ressurreição. Descanse em paz, Santo Padre, e interceda por todos nós diante do Senhor", disse a Arquidiocese.

Leia também: Luta pela paz e pela dignidade humana são legados do papa Francisco para o mundo

O Arcebispo militar do Brasil, Dom Marcony, disse que o papa ensinou o mundo com o exemplo de humildade, simplicidade e olhar para os pobres e necessitados. "Caros filhos celebrando o Mistério Pascal de Cristo Jesus, unimo-nos a toda Igreja rezando pelo eterno descanso do nosso amado papa Francisco.

Deus em Sua misericórdia acolha, esse servo que tanto nos ensinou com seu exemplo de humildade, simplicidade e olhar para os pobres e necessitados", afirmou.



A Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), citou que o papa Francisco realizou gestos que traduzem e reforçam mensagens para a Igreja e a humanidade inteira. "Não só com palavras e documentos, ele apontou para uma Igreja em saída, misericordiosa, que cuida da criação, vive o amor na família e promove a fraternidade humana".

O anúncio da morte do pontífice foi feito diretamente da Capela da Casa Santa Marta, pelo o cardeal Farrell. "Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados."

Leia também: A relação do papa Francisco com o Brasil

O cardeal continuou: "Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino."

As últimas aparições do papa Francisco

No domingo (20/4), o papa Francisco apareceu na varanda da basílica de São Pedro no Vaticano e desejou uma "Feliz Páscoa" aos milhares de fiéis reunidos no Vaticano para celebrar a ressurreição de Cristo.

O pontífice também refletiu sobre paz e pediu desarmamento em todo mundo. "Não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento! A necessidade que cada povo sente de garantir a sua própria defesa não pode transformar-se numa corrida generalizada ao armamento", disse.





































"Estas são as 'armas' da paz: aquelas que constroem o futuro, em vez de espalhar morte! [...] Que o princípio da humanidade nunca deixe de ser o eixo do nosso agir quotidiano. Perante a crueldade dos conflitos que atingem civis indefesos, atacam escolas e hospitais e agentes humanitários, não podemos esquecer que não são atingidos alvos, mas pessoas com alma e dignidade", acrescentou o papa.

No sábado (19/4), o papa Francisco recebeu o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance. Ambos "trocaram seus votos por ocasião do dia de Páscoa", informou a Santa Sé em um comunicado. No encontro, eles abordaram "a situação internacional, em particular nos países marcados pela guerra, as tensões políticas e situações humanitárias difíceis, com especial atenção aos migrantes, refugiados e prisioneiros".

Na quinta-feira (17/4), o pontífice visitou uma prisão no centro de Roma, onde se reuniu com detentos por ocasião da Quinta-feira Santa. Ao contrário de anos anteriores, o jesuíta argentino não realizou o tradicional ritual de lavagem dos pés. "Este ano, não posso fazê-lo, mas sim, eu posso e quero estar perto de vocês. Rezo por vocês e por suas famílias", afirmou o papa.

No Domingo de Ramos (13/4), o papa Francisco fez uma aparição surpresa na Praça de São Pedro. "Irmãos, irmãs, para experimentar este grande milagre da misericórdia, escolhamos como levar a cruz, durante a Semana Santa: não ao pescoço, mas no coração. Não só a nossa, mas também a daqueles que sofrem ao nosso lado; talvez a daquela pessoa desconhecida que o acaso – Mas será mesmo o acaso? – nos fez encontrar. Preparemo-nos para a Páscoa do Senhor tornando-nos cireneus uns dos outros", destacou o pontífice.

Em 9 de março, o papa recebeu a visita do Rei Charles III e a Rainha Camilla. Durante o encontro, o pontífice argentino felicitou o casal por ocasião do aniversário de 20 anos de casamento e também desejou que Charles III, que está em tratamento contra o câncer, tenha uma rápida recuperação.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular