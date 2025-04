Maratona Brasília 2025: Juliana Pereira é bicampeã dos 42km

Brinde ao aniversário de 65 anos da capital federal, a Maratona Brasília esbanjou entusiasmo e força de vontade com o desfile dos 600 corredores dos 42km, a mais nobre das provas desta segunda-feira (21/4). O campeão masculino foi Renilson da Silva, após 2h29min de prova. No feminino, Juliana Pereira seguiu o mesmo enredo de 2024 e faturou o bicampeonato com 3h10min de corrida.

A vitória de Renilson impediu um feito inédito na disputa masculina dos 42km da Maratona Brasília. Campeão em 2023 e em 2024, Luis Barboza mirava o tri, mas teve o sonho frustrado.

Juliana Pereira colocou o nome na história da Maratona Brasília pelo segundo ano. Campeã em 2024, ela repetiu a dose nesta segunda-feira e obteve a façanha, jamais alcançada por nenhuma outra competidora na prova mais tradicional da capital federal.









“Graças a Deus, mais um desafio vencido. Estou vindo de uma maratona internacional em São Paulo, na qual fui quinta colocada. Ano passado, fui campeã aqui e vim para buscar o bi, sabendo que não é fácil. Brasília é muito difícil, tem o clima, o percurso, com bastante subidas. Vim lutando contra mim mesma, não foi fácil”, ressaltou.

Juliana desabou ao cruzar a linha de chegada. A atleta conta ter levado o corpo ao limite durante a prova. “Nos últimos quilômetros, estava passando pela cabeça diminuir, parar e andar um pouco. Mas depois que para, é mais difícil para voltar ao ritmo. Cheguei bem esgotada, porque vir de outra maratona não é fácil”, explica.

A largada para a prova mais desafiadora do evento promovido pelo Correio Braziliense foi dada às 5h30 em frente ao Museu Nacional, na Esplanada dos Ministérios. O horário não foi empecilho. Com muita animação, os inscritos mantiveram o ritmo forte durante o trajeto.

O horário permitiu que os corredores fossem presenteados com o nascer do sol no centro da capital federal. O percurso também contemplou o belo início da manhã pelos Eixos Sul e Norte, na Praça dos Três Poderes e na Ponte Juscelino Kubitschek.

A Maratona Brasília concluiu, nesta segunda-feira, a 11ª edição. A corrida foi disputada pela primeira vez em 1991 e seguiu ininterruptamente até 1998. Em 2023, foi retomada e segue sendo sucesso de adesão e sinônimo de festa no aniversário da capital federal.

Neste ano, a Maratona Brasília recompensa os esforços dos campeões dos 42km masculino e feminino com R$ 5 mil. No total, o evento distribuiu R$ 50 mil em premiação para os atletas que subiram ao pódio em todas as categorias.

O sucesso da principal corrida de rua do Distrito Federal é reflexo do engajamento da população em atividade física. Segundo pesquisa Ministério da Saúde em 2022, o DF é a unidade da federação com mais praticantes de atividade física no país, com pelo menos minutos por semana.

Os recordes dos 42km da Maratona Brasília seguem intactos. Valdenor Pereira dos Santos, campeão de 1997, cruzou a linha de chegada daquela edição após 2h16min56 de prova. Entre as mulheres, a equatoriana Martha Tenório, vencedora em 1998, cumpriu o trajeto em 2h36min39s.

A melhor marca do mundo pertence ao queniano Kelvin Kiptum (2h0min35s), estabelecido em Chicago, em 2023. Kiptum morreu em 11 de fevereiro de 2024. A compatriota Ruth Chepngetich é a dona do melhor tempo feminino (2h9min56s).