Maratona Brasília: vencedor do Desafio JK perde 41kg desde a entrada no esporte

“Acordo para correr às 4h. Todos os dias”. A frase é do bombeiro civil Raphael Gonçalves, 42 anos. O atleta natural de Brasília foi um dos felizardos a completar o Desafio JK da Maratona de Brasília, realizada nesta segunda-feira (21/4), no aniversário de 65 anos da cidade, com apoio do Correio Braziliense. O desafio consistiu na realização de dois percursos de 21km: um no domingo, e outro nesta segunda.

Amante das corridas há cinco anos, Raphael Gonçalves conta que se envolveu com o esporte para perder peso. A missão deu resultado. Desde então, perdeu 41kg. Os tênis o proporcionaram a descida dos 102kg para os atuais 61kg. As primeiras passadas aconteceram graças a um amigo. “Estava desmotivado. Graças a um amigo, o Léo, entrei para uma equipe e comecei a treinar. Fez muita diferença”, relembra.

Desde então, não deixou mais de correr. A rotina, hoje, é regrada. Além de acordar de madrugada todos os dias, conta com o apoio de supervisores na confecção de uma planilha própria. Lá, usufrui de detalhes para dieta, sono, e comparações de desempenho. “Minha estratégia de corrida deu certo. Ontem, foi mais tranquilo, fiquei em quarto. Hoje estava mais pesado. Mais subidas, apesar de ter ficado em sétimo lugar geral. Mas a organização do evento está de parabéns”, relatou.

No total, a Maratona Brasília desembolsou R$ 50 mil de premiação para os vencedores de todas as modalidades. O percurso dos 21km passou por diversos pontos da capital. Depois de começar ao lado do Museu Nacional, passou ao lado do congresso e seguiu rumo à Ponte JK. Em seguida, deu a volta e foi completo no sentido contrário, mais uma vez ao lado do Museu. No total, as provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km, além dos Desafios JK (21km + 21km) e BSB (21km + 42km), reuniram 6 mil atletas na capital do país.

