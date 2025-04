Papa Francisco: Ibaneis posta vídeo do encontro com pontífice e faz homenagem

Ibaneis Rocha publicou em suas redes sociais imagens de momentos distintos onde encontrou com o papa Francisco, juntamente com a mulher Mayara e o filho Mateus - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Triste com a morte do papa Francisco, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), publicou uma homenagem nas redes sociais lamentando o falecimento do pontífice e relembrando momentos em que esteve na presença do papa Francisco. Em vídeo publicado no Instagram, Ibaneis, a mulher Mayara Noronha e o filho Mateus aparecem junto com o papa em dois momentos distintos. O Governo do Distrito Federal (GDF) decretou sete dias de luto pelo falecimento do papa Francisco.

"Com o coração cheio de reverência recebemos a notícia da passagem do Papa Francisco para a Casa do Pai. Embora a dor nos una neste momento, a fé nos lembra que a morte não é o fim, mas o sagrado reencontro com Aquele que ele serviu com tanto amor: o Cristo misericordioso, cujo abraço agora o acolhe", escreveu o governador.

Ibaneis lembrou detalhes dos encontros que teve com o papa. "Tive a graça de encontrá-lo pessoalmente duas vezes, e a última, em novembro do ano passado, deixou-me marcado pela sua humildade e pelo olhar de candura e benevolência que sempre manteve. Nessa ocasião, pediu-nos que orássemos por ele. Cheguei a manifestar, em carta, o desejo de tê-lo conosco para as festividades dos 65 anos de Brasília. Embora sua presença física não se realize, sabemos que seu legado espiritual permanecerá: como um farol de justiça, clemência e amor aos pobres", relatou.

Veja as imagens postadas pelo governador:

"Jorge Mario Bergoglio, ao escolher o nome Francisco, consagrou seu pontificado aos mesmos ideais do santo de Assis: uma Igreja para os pobres, voz profética para as minorias, e um coração que enxergava o mundo através da misericórdia divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia", refletiu o governador em mensagem publicada. "Enquanto a comunidade católica ora por sua alma, celebramos a certeza de que, na eternidade, ele continua a interceder por nós. Como ele mesmo ensinou: a vida não é tirada, é transformada. Descanse em paz, Papa Francisco. Que os anjos o conduzam ao encontro do Bom Pastor que ele tanto amou", finalizou Ibaneis nas redes sociais.