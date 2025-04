Celina Leão lamenta morte do papa Francisco: 'Revolucionou pelo exemplo'

O aniversário de 65 anos de Brasília, celebrado nesta segunda-feira (21/4), foi marcado por um misto de alegria e de luto. Horas depois do anúncio oficial da morte do papa Francisco, aos 88 anos, a capital federal interrompeu parte de sua programação festiva para homenagear o pontífice, cuja trajetória transformou a Igreja Católica e tocou milhões de fiéis pelo mundo.

O Arcebispo Metropolitano, Cardeal Paulo Cezar Costa, fez um pronunciamento solene às 9h na Cúria Metropolitana, prestando suas últimas homenagens ao papa. Em seguida, autoridades se reuniram na Esplanada dos Ministérios para a tradicional missa em comemoração ao aniversário da cidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular











Presente na celebração, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, falou sobre a perda de Francisco com emoção visível. “A comunidade cristã do Brasil todo, e do mundo todo, recebe com muito pesar. Ele foi um papa totalmente diferente, ele deixou vários ensinamentos. Ele falou sobre humildade, sobre uma igreja preparada para receber as pessoas que mais precisam de Cristo. E é isso que eu acho que é o grande legado dele”, disse Celina.

Ao lado do governador Ibaneis Rocha, Celina participou da missa solene presidida por Dom Paulo Cezar Costa, que também reverenciou o papa. A cerimônia contou com momentos de oração silenciosa, cantos litúrgicos e discursos de fé — todos marcados pela presença forte do espírito franciscano: simplicidade, compaixão e compromisso com os mais vulneráveis.









































































Há um misto hoje, de alegria pelos 65 anos da nossa cidade, mas também de pesar”, disse Celina. “Nós teremos um clamor também às 11h30, é para que a gente relembre que nós estamos aqui de passagem nessa terra e que o único legado que nós vamos deixar é aquilo que realmente a gente ensinar e deixar como exemplo.”



Segundo a vice-governadora, por determinação do governador Ibaneis Rocha a agenda do dia passou a incluir homenagens ao papa Francisco. “Nós vamos homenagear, sim, durante essa programação do dia de hoje, por determinação do nosso governador Ibaneis, nosso papa”, afirmou.

Francisco, o primeiro pontífice latino-americano, foi lembrado tanto por seu papel espiritual quanto pelo exemplo de vida que ofereceu. Para os católicos do Distrito Federal — e de todo o Brasil — a data ficará registrada não apenas como o aniversário de Brasília, mas como o dia em que o mundo perdeu uma de suas maiores lideranças religiosas.