Papa Francisco: Consternados católicos lamentam morte do pontífice

A celebração da missa nessa segunda-feira (21/4) era para ser festiva, uma homenagem ao aniversário de 65 anos de Brasília. Mas o clima de tristeza pela morte do papa Francisco — anunciada na manhã de hoje, em Roma—, tomou conta dos fiéis na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida.

Consternados, algumas pessoas abordadas pelo Correio nem sequer conseguiram falar sobre o pontífice. Outros, disseram ter recebido a notícia do falecimento dele com surpresa. Católico, o arquiteto Glauber Giroto conta estar em choque com o ocorrido. "Sabíamos que ele estava doente, mas imaginei que estava conseguindo se recuperar da pneumonia", comentou.

Sobre o legado do papa, Glauber completou: "Era um homem muito bom, tentou promover várias mudanças na igreja. Algumas, ele conseguiu. Sempre lutou pela defesa do povo mais pobre, diferentemente da Igreja anterior que, entendo, estava de certa forma acomodada com essas questões", avaliou.

O papa Francisco, 88 anos, morreu nesta segunda-feira (21/4). O pontífice passou semanas internado para tratar uma bronquite que causou dificuldades respiratórias, após ser diagnosticado com pneumonia bilateral, e havia recebido alta há um mês.

O arquiteto Glauber Giroto lamentou a morte do papa Francisco (foto: Letícia Mouhamad)

A estudante de pedagogia Karina Benicio, 25, também diz receber a notícia com surpresa. "Não esperava que fosse acontecer assim tão rapidamente. Mas ele descansou. Ele foi muito importante para nos ajudar a entender melhor o mundo", comentou. Acompanhada de seu bebê, José, a moradora de Samambaia Norte destaca que o dia, para ela, não será de comemorações (em vista do aniversário da capital e da Arquidiocese). "Estamos muito tristes", finaliza.

Religiosos lamentam morte do papa

A Arquidiocese de Brasília lamentou a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21/4). A instituição ressaltou que humildade, misericórdia e diálogo foram as características que marcaram o pontificado do argentino.

Mais cedo, o Arcebispo militar do Brasil, Dom Marcony, disse que o papa ensinou o mundo com o exemplo de humildade, simplicidade e olhar para os pobres e necessitados. "Caros filhos celebrando o Mistério Pascal de Cristo Jesus, unimo-nos a toda Igreja rezando pelo eterno descanso do nosso amado papa Francisco. Deus em Sua misericórdia acolha, esse servo que tanto nos ensinou com seu exemplo de humildade, simplicidade e olhar para os pobres e necessitados", afirmou.