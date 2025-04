MPDFT lamenta falecimento do Papa Francisco e destaca seu legado

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) manifestou pêsames pela morte do Papa Francisco, ocorrida nesta segunda-feira (21/4), aos 88 anos. “Expressamos profundo pesar pelo falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, líder cuja trajetória marcou profundamente a história da humanidade, transcendendo a dimensão religiosa”, diz a nota.

“Como Chefe de Estado do Vaticano e referência moral no cenário internacional, o Papa Francisco desempenhou um papel fundamental na promoção da paz, no diálogo entre as nações e na defesa dos direitos humanos. Foi um incansável defensor da dignidade humana, da justiça social e da solidariedade. Suas palavras e ações impactaram milhões de vidas, inspirando a construção de uma sociedade mais fraterna e inclusiva. Ao longo de seu pontificado, demonstrou que valores como compaixão, respeito e justiça são universais e essenciais à convivência humana. O MPDFT se solidariza com todos os que se unem em memória de sua vida e legado”, conclui a nota.



Saiba Mais Cidades DF Casal encontrado morto dentro de Hilux tinha 27 e 24 anos; veja quem são as vítimas

Casal encontrado morto dentro de Hilux tinha 27 e 24 anos; veja quem são as vítimas Cidades DF Brasília celebra 65 anos com culto evangélico e show de Eli Soares

Brasília celebra 65 anos com culto evangélico e show de Eli Soares Cidades DF Motorista embriagada atropela mulher com bebê em Samambaia