Brasília celebra 65 anos com culto evangélico e show de Eli Soares

As comemorações pelos 65 anos de Brasília começaram nesta segunda-feira (21/4) com uma celebração evangélica que reuniu fiéis e líderes religiosos na Esplanada dos Ministérios. O momento de fé marcou o início das atividades do último dia de eventos oficiais em homenagem à capital federal.

Intercalada com o culto, a apresentação do cantor gospel Eli Soares emocionou o público logo nas primeiras horas do dia. Considerado um dos maiores nomes da música cristã contemporânea no Brasil, o artista mineiro de Belo Horizonte encantou com um repertório que mistura gospel, soul, R&B e MPB. Vencedor do Grammy Latino 2024 com o álbum Vida, Eli também já colaborou com artistas como Alexandre Pires e Mumuzinho.

A programação musical segue ao longo do dia com grandes atrações, como a banda brasiliense Menos É Mais e a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, que aproveitará o evento para gravar novo conteúdo audiovisual. As festividades devem se estender até a madrugada de terça-feira (22/4), quando um espetáculo de fogos de artifício encerrará oficialmente as celebrações pelo aniversário da capital.

*Com informações da Agência Brasília