Motorista embriagada atropela mulher com bebê em Samambaia

Uma mulher embriagada atropelou uma mulher que carregava um bebê de 1 ano no colo, na região de Samambaia, no domingo (20/4). A motorista foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), acusada de embriaguez ao volante e lesão corporal gravíssima. No entanto, após audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (21/4), ela foi liberada.

A condutora foi identificada como Ingrid Silva Pereira, de 24 anos. Segundo a PMDF, ela não possuía carteira de habilitação e confessou ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Quando os policiais chegaram ao local do acidente, encontraram o Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) controlando um incêndio no veículo da motorista, um Toyota Corolla, ateado por populares revoltados com a situação.

Testemunhas relataram que, após o atropelamento, Ingrid foi agredida e se refugiou em uma residência próxima, onde recebeu os primeiros socorros dos bombeiros.

O bebê atropelado sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde permanece internado sob cuidados médicos.

A motorista recebeu atendimento médico no local e, em seguida, foi levada à 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia. O teste do bafômetro indicou a presença de álcool no organismo da acusada.

Após a realização da perícia, o veículo foi recolhido e levado ao depósito do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF).