Projeto "Só Taguá Tem" faz encontros sobre patrimônios culturais de Taguatinga

O projeto Só Taguá Tem começou em 10 de abril e segue em sua jornada de escuta e de valorização dos patrimônios culturais de Taguatinga com outros três encontros comunitários, em 23, 26 e 28 de abril. A iniciativa é realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo Instituto SOMA Cidadania Criativa, com apoio do gabinete do deputado federal Reginaldo Veras.

O projeto convida moradores, estudantes, artistas, educadores, comerciantes, feirantes, lideranças comunitárias e demais interessados a compartilharem suas histórias, memórias, tradições e práticas que ajudam a compor a identidade única que só Taguatinga tem.

O primeiro encontro, realizado em 10 de abril, no Centro Cultural SESI Taguatinga, reuniu mais de 50 participantes e foi marcado por um potente diálogo intergeracional. A roda de conversa contou com a presença de veteranos ilustres da cidade, como o poeta Eloy Barbosa, o comunicólogo Wilon Wander Lopes e o bonequeiro Chico Simões, além de representantes da nova geração, como rappers, poetas e acadêmicos. A escuta foi mediada por Luênia Guedes, com base na pergunta-chave “o que só Taguatinga tem?”.

Agora, o projeto segue para outros pontos importantes na cidade, ampliando o alcance das escutas e promovendo o envolvimento de diferentes setores da comunidade. As atividades são gratuitas, abertas ao público e não exigem inscrição prévia.

Próximos encontros





23 de abril (quarta-feira), às 10h – Galeria Olho de Águia

26 de abril (sábado), às 10h – Invenção Brasileira (Mercado Sul)

28 de abril (segunda-feira), às 14h – Paróquia Nossa Senhora de Fátima