26 de Setembro: polícia encontra crianças abandonadas dentro de carro

Um proprietário de um bar acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesse domingo (20/4), na Colônia Agrícola 26 de setembro, e relatou a presença de um homem no local, que, em outra ocasião, teria sido visto portando uma arma de fogo.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais se depararam com uma situação ainda mais grave. No estacionamento do bar, encontraram um veículo com os vidros abertos e duas crianças, com idades aproximadas de 1 e 3 anos, sozinhas no interior do automóvel. As guarnições permaneceram no local por cerca de 20 minutos aguardando que algum responsável aparecesse, o que não ocorreu.

Diante da situação de risco iminente, dois policiais adentraram o estabelecimento, onde era realizado um evento de som automotivo com grande aglomeração de pessoas. No local, um homem se apresentou como sendo pai das crianças. Ele afirmou que havia se ausentado rapidamente para comprar bebidas e que já estava retornando — alegação que foi desmentida pelo tempo em que os policiais já se encontravam no local.

A conduta do homem, de deixar seus filhos sozinhos, durante a noite, dentro de um veículo destrancado, em uma área erma e sem qualquer supervisão, configura o crime de abandono de incapaz, previsto no Código Penal Brasileiro.

O homem fazia uso de um dispositivo de monitoramento eletrônico, em razão de medida judicial decorrente de um caso de violência doméstica contra sua atual companheira.

O indivíduo foi encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) para providências e as crianças foram entregues à mãe, que também compareceu ao local.