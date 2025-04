Van com 11 pessoas capota e deixa 9 feridos na GO-436, em Cristalina

Uma van com 11 passageiros capotou na GO-436, em Cristalina na manhã desta terça-feira (22/4). O acidente ocorreu perto da Agriter, ao lado do Café sem Troco, sentido Cristalina-DF. As forças de segurança e de resgate de Goiás e do Distrito Federal atuaram na ocorrência e fizeram o atendimento dos feridos. Não há registro de vítimas fatais.

Ao chegar ao local do acidente, os militares localizaram uma van capotada de lado às margens da rodovia. Não havia outros veículos no local.

Conforme o Corpo de Bombeiros do DF, nove pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital com múltiplas lesões e fraturas. Alguns dos passageiros estavam presos dentro do veículo quando os militares chegaram ao local do acidente.

"Das nove vítimas, três foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Goiás, duas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma de 36 anos, foi transportada consciente e orientada pelo CBMDF ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) com escoriações e dores", informou o CBMDF, em nota.

A Polícia Militar Rodoviária de Goiás ficou responsável pelo local e o caso será investigado pela Polícia Civil do estado.