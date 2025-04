Policial militar mata cachorro a tiros em Pirenópolis

Morte do cachorro Barão gerou comoção e revolta entre moradores próximos à Praça do Coreto, em Pirenópolis - (crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

Um cachorro foi morto a tiros por um policial militar, no último domingo (20/4), durante uma abordagem em Pirenópolis, município de Goiás localizado no Entorno do Distrito Federal. Segundo reportagem do Jornal Anhanguera, emissora local, o episódio ocorreu durante a Feira das Artes, na Praça do Coreto, ponto turístico da cidade.

Apelidado pelos moradores de Barão, o animal não tinha dono específico, mas estaria na região, onde era cuidado de forma conjunta por habitantes, há pelo menos cinco anos. De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), ele teria avançado contra um agente de segurança que abordava uma pessoa em situação de rua.

“Diante da ameaça iminente à integridade física da equipe, o militar efetuou disparos com arma de fogo, com o objetivo de conter o animal, que acabou sendo atingido”, diz nota da corporação, replicada pelo g1.

De acordo com a reportagem, o policial, que teria caído no chão e machucado o braço quando tentou fugir do ataque, foi ouvido pela Polícia Civil do estado, que abriu inquérito para apurar o crime de maus-tratos a animais.

Apesar disso, a morte de Barão gerou comoção e revolta entre a comunidade de Pirenópolis, principalmente entre feirantes da Praça do Coreto, que cuidavam dele. Na ocasião, inclusive, um deles foi conduzido à delegacia por manifestar indignação e, segundo a polícia, desacatar verbalmente agentes com palavras ofensivas.

Em entrevista à emissora local, o delegado da cidade afirma já ter sido mordido pelo cachorro. "Eu tenho a cicatriz até hoje dessa mordida, por isso eu sei que ele é um animal agressivo, além de conhecer outras pessoas que também foram mordidas".

Os moradores, por sua vez, afirmam que o animal latia, mas não era agressivo, e que tentar proteger o morador de rua contra a abordagem policial seria um comportamento instintivo.

De acordo com o g1, a PM-GO afirma que estabelecerá investigação interna para esclarecer o episódio. O Correio tentou contato com a corporação e com a Polícia Civil do estado, mas, até o momento de publicação desta matéria, não obteve retorno.