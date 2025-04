Brasília recebe o 2º Circuito Brasiliense da Mulher no próximo domingo

Com expectativa de receber aproximadamente 5.500 participantes, sendo 5.000 atletas mulheres, placas temáticas com mensagens de empoderamento e conscientização sobre os direitos femininos serão mostradas. - (crédito: material cedido ao correio )

No próximo domingo (27/4), ocorre a 2ª edição do Circuito Brasiliense da Mulher — Corrida e Caminhada, localizada no Eixo Monumental. A largada será às 7h, próximo à praça do Buriti. A iniciativa tem como objetivo a conscientização sobre a violência contra a mulher, sendo um movimento de resistência, empoderamento e de luta por igualdade.

O evento reforça o enfrentamento da violência contra a mulher por meio do esporte, da cultura e da cidadania, e é sediado pelo Instituto Contexto Social (ICONS), com parceria da Secretaria da Mulher do Distrito Federal.

Além de atletas profissionais, amadoras e pessoas com deficiência (PCD), a ação inclui cadeirantes, atletas andantes com mobilidade reduzida e participantes com deficiência visual e intelectual, que realizam percursos de 1 km, destinado ao público infantil, além de trajetos de 3 km e 6 km.

O evento tem expectativa de receber aproximadamente 5.500 participantes, sendo 5.000 atletas mulheres, e placas temáticas com mensagens de empoderamento e conscientização sobre os direitos femininos serão mostradas.

A programação conta com atividades no espaço infantil, ação cultural, falas institucionais, entrega de kits, e a entrega de um kit lanche, que contém bebidas isotônicas para participantes da corrida e caminhada.

Para a premiação, serão distribuídos troféus para as três primeiras colocadas nas modalidades de corrida, além de medalhas para todas as participantes da caminhada e da corrida infantil. Já a retirada do kit será mediante a doação de três pacotes de absorventes, promovendo o acesso à dignidade menstrual.

O evento promete uma grande e animada festa, com shows de bandas e artistas locais, instrutores de dança para agitar o público e uma programação recheada de atividades, tudo para garantir uma experiência inesquecível aos participantes.